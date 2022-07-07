У мережі з'явилося відео з ракетами, які, ймовірно, були запущені з Білгорода, але розверталися та летіли назад.

Так, за даними місцевих пабліків, щонайменше дві ракети, випущені з Білгорода, майже відразу розгорнулися в повітрі і, мов бумеранг, полетіли назад.

За непідтвердженими даними, одна з ракет нібито впала в одному із прикордонних сіл росії.

При цьому деякі ракети все ж таки долетіли до Харкова – городяни повідомляли про вибухи. Офіційної інформації наразі немає.

Також з'явилася інформація про запуск "ракет-бумерангів" із Херсона.

"Після пуску ракета розгортається і починає падати. Місцеві канали пишуть, що із 7 випущених 4 впало після зльоту", - повідомили в телеграм-каналі Інсайдер.

Додамо, що тим часом американський інститут вивчення війни стверджує, що Росія готує свою економіку до затяжної війни в Україні.

Про це, серед іншого, свідчать ухвалені Держдумою закони про регулювання трудових відносин.

Наразі, за даними аналітиків, на фронтах настала оперативна пауза.

"У даному випадку це означає, що російські війська, швидше за все, обмежаться відносно невеликими наступальними діями, оскільки вони спробують створити умови для масштабніших наступальних операцій і відновити бойову міць, необхідну для здійснення цих масштабніших починань", - підкреслили аналітики ISW.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Білгороді в ніч проти 3 липня внаслідок вибухів загинула родина Коптелових із Цупівки, Харківської області.

Крім того, повідомлялося, що у жителів російського Білгорода трапилася істерика після нічних "хлопків".