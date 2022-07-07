После уничтожения ВСУ военных объектов оккупантов из высокоточного оружия на временно оккупированной территории Запорожской области в армии оккупанта началась паника.

Об этом, как пишет Politeka.net, со ссылкой на свои источники сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ .

«Орки массово покидают склады и базы хранения вооружения и военной техники мордора, опасаясь новых ударов дяди "Ленд Лиза". Так, недавно на временно оккупированную территорию Запорожской области прибыло подразделение ФСБ рашки с задачей провести розыскные действия по факту дезертирства около 30 военнослужащих московии, покинувших места дислокации подразделений», - сообщили в СтратКоме.

Тем временем в Сети появились кадры нового мощного пожара в Донецке. По неподтвержденным данным, ВСУ нанесли удар по очередному складу боеприпасов.

Ранее сообщалось, что всего за 9 дней российские военные потеряли 11 складов с военной техникой. Эти склады находились на временно оккупированной территории Украины.

Так, под удар ВСУ попали склады оккупантов в Макеевке, Херсоне, Кадиевке, Снежном, Попасной, Мелитополе и в других городах.

Напомним, российские ракеты, выпущенные по Украине, разворачивались и летели назад - очевидцы сделали видео.

Также сообщалось о появлении первых фото с острова Змеиный после бегства оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала, на сколько месяцев, по данным известного эксперта, может затянуться война.