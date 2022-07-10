Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И продолжительностью более пяти часов, на которых в частности обсудил позицию КНР по войне, которую ведет россия против Украины.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на пресс-конференцию главы Госдепа после встречи.

Госсекретарь Блинкен обсуждал со своим китайским коллегой вторжение рф в Украину, выразил обеспокоенность по поводу "присоединения" Пекина к Москве, а также подчеркнул, что Китай не действует нейтрально в отношении Украины и помогает усилить российскую пропаганду.

"Я пытался донести до государственного чиновника, что это действительно момент, когда мы все должны объединиться, чтобы осудить российскую агрессию", - сказал политик журналистам.

При этом дипломаты обеих стран назвали переговоры в субботу, 9 июля, "откровенными", а представитель США также отметил, что "ни одна сторона не сдерживалась" в ходе разговора.

В ответ Министерство иностранных дел Китая заявило, что обе стороны в целом согласились работать над улучшением связей, но также пересмотрели список претензий к Вашингтону, обвинив США в "клевете и нападках" на политическую систему КНР.

Напомним, протестующие штурмом взяли резиденцию президента на Шри-Ланке, звонок пути не помог.

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