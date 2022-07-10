Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на пресс-конференцию главы Госдепа после встречи.
Госсекретарь Блинкен обсуждал со своим китайским коллегой вторжение рф в Украину, выразил обеспокоенность по поводу "присоединения" Пекина к Москве, а также подчеркнул, что Китай не действует нейтрально в отношении Украины и помогает усилить российскую пропаганду.
"Я пытался донести до государственного чиновника, что это действительно момент, когда мы все должны объединиться, чтобы осудить российскую агрессию", - сказал политик журналистам.
При этом дипломаты обеих стран назвали переговоры в субботу, 9 июля, "откровенными", а представитель США также отметил, что "ни одна сторона не сдерживалась" в ходе разговора.
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В ответ Министерство иностранных дел Китая заявило, что обе стороны в целом согласились работать над улучшением связей, но также пересмотрели список претензий к Вашингтону, обвинив США в "клевете и нападках" на политическую систему КНР.
Напомним, протестующие штурмом взяли резиденцию президента на Шри-Ланке, звонок пути не помог.
Как сообщала Politeka, в разведке сообщили о реальной позиции Китая в отношении Украины и России.
Также Politeka писала, что Сергей Лавров стал изгоем на саммите G20.