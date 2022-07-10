Масштабное ДТП произошло утром в воскресенье, 10 июля, по дороге к призывному пункту Архангельска. Автобус, который вёз 28 призывников и двух сопровождающих, попал в аварию с фурой и газовозом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Что стало причиной аварии, пока неясно. По словам очевидцев, родственники призывников после ДТП прибыли на место и забрали их домой.
По предварительным данным, в результате ДТП водитель фуры погиб, а водителей автобуса и газовоза с травмами доставили в больницы. Сами призывники сильно не пострадали, и госпитализация им не потребовалась.
Напомним, эпичный взрыв прогремел на газовой станции в селе Кузоватово Ульяновской области россии 9 июля.
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Инцидент произошёл при перекачке топлива: газовоз сначала загорелся, а после взорвался, огонь перекинулся на здание. Открытое горение было ликвидировано на площади 100 квадратных метров.
По предварительным данным, есть двое пострадавших. Водитель и оператор заправочной станции с ожогами рук доставлены в больницу.
Напомним, оккупанты ракетой разрушили 5-этажку, десятки людей под завалами.
Как сообщала Politeka, ракеты с Белгорода не долетели до Украины и уничтожили склад самих же оккупантов.
Также Politeka писала, что оккупанты по ошибке разгромили целый батальон своих же вояк, в СБУ выдали детали.