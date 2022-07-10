Народный депутат Украины VIII созыва, тактический медик в терробороне Егор Фирсов рассказал, почему на фронте тактические медики разговаривают с ранеными защитниками Украины только на украинском языке.
Свое объяснение он опубликовал на своей странице в TikTok.
"Расскажу о роли языка на войне. Нас, тактических медиков, учат разговаривать с ранеными исключительно на украинском языке. Представьте, раненый приходит в сознание только в авто и слышит русский. Он может подумать, что он в плену, выхватит оружие и всех расстрелять. Поэтому речь на войне – преимущественно та вещь, отличающая своих от чужих", – рассказал Фирсов.
Он подчеркнул, что враг может одеть форму ВСУ, желтую повязку, но язык он не подделает никогда.
"Потому что она принадлежит исключительно нам", – подытожил Фирсов.
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Напомним, оккупанты ракетой разрушили 5-этажку, десятки людей под завалами.
Как сообщала Politeka, ракеты с Белгорода не долетели до Украины и уничтожили склад самих же оккупантов.
Также Politeka писала, что оккупанты по ошибке разгромили целый батальон своих же вояк, в СБУ выдали детали.