Служба безопасности Украины раскрыла и обезвредила преступную группировку во Львовской области.
Мошенники получали миллионные доходы на льготном растаможке автомобилей на иностранной регистрации. По схеме злоумышленников в Украину въехало более 40 тысяч импортных машин.
Правоохранители провели серию обысков и нашли документацию и деньги.
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Оккупанты ракетой разрушили 5-этажку, десятки людей под завалами: подробности и кадры трагедии
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Пятерым участникам преступной группировки сообщили о подозрении по трем статьям закона. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, оккупанты ракетой разрушили 5-этажку, десятки людей под завалами.
Как сообщала Politeka, ракеты с Белгорода не долетели до Украины и уничтожили склад самих же оккупантов.
Также Politeka писала, что оккупанты по ошибке разгромили целый батальон своих же вояк, в СБУ выдали детали.