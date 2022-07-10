Служба безопасности Украины раскрыла и обезвредила преступную группировку во Львовской области.

Мошенники получали миллионные доходы на льготном растаможке автомобилей на иностранной регистрации. По схеме злоумышленников в Украину въехало более 40 тысяч импортных машин.

Преступная группировка состояла из сотрудников Львовской таможни, брокеров и иностранцев в ЕС. Они брали взятку за организацию "зеленого коридора" для ввоза автомобилей в Украину. При этом оформлялись поддельные документы для регистрации машины в Украине без предварительного снятия с учета за границей.

Правоохранители провели серию обысков и нашли документацию и деньги.

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Пятерым участникам преступной группировки сообщили о подозрении по трем статьям закона. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, оккупанты ракетой разрушили 5-этажку, десятки людей под завалами.

Как сообщала Politeka, ракеты с Белгорода не долетели до Украины и уничтожили склад самих же оккупантов.

Также Politeka писала, что оккупанты по ошибке разгромили целый батальон своих же вояк, в СБУ выдали детали.