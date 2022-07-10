О разрушительной стихии в столице рф сообщает телеграм-канал Baza. Как стало известно, непогода разыгралась в Москве 10 июля. В городе бушевал сильный ветер с дождем, градом и молниями.
Порывы ветра были настолько сильными, что валили на землю деревья, срывали плиты с многоэтажек и сносили крыши домов.
В результате этих разрушений пострадали люди. В частности, на Украинском бульваре одно из деревьев ветром вырвало с корнями, и оно упало на мужчину. Прохожий скончался.
По последним данным, в результате бури пострадали не менее 10 человек. Их доставили в больницы с травмами разной степени тяжести. Одна из пострадавших в момент падения на нее дерева сидела в кафе.
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Также среди пострадавших четырехмесячный ребенок, а также отец с сыном.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация со штормом усложняется тем, что порывы ветра достигают 25 метров в секунду.
Напомним, залповый ливень затопил Москву, появились кадры "божьей кары".
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