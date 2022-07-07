Стихия показала свою силу в столице россии вечером в четверг, 7 июля. Местные городские службы заявили, что на Москву «обрушился залповый ливень».

Дождь был настолько сильным, что улицы города затопило водой, осложняя движение транспорта. Сильные порывы ветра валили деревья и наносили ущерб конструкциям.

Из-за непогоды на улицах Москвы работали 300 бригад и порядка 200 единиц техники, а также техника пожарных и коммунальных компаний.

В соцсетях появилось множество видео, на которых можно было увидеть, как машины и люди передвигались по Москве «вплавь», при этом мощные порывы ветра сдували буквально все на своем пути.

Судя по кадрам, местами дождь затапливал даже станции метро.

В сети погодный апокалипсис в Москве назвали «божьей карой».

«Еще одно доказательство существования кармы», «Красивое», «Может смоет те мокшанские болота», «Деревню Гадюкино смыло», «Жаль, что земля не развеглась. Но это вопрос времени», «Даже природе понадобилось помыться после прослушивания путина сегодня», - пишут в комментариях к кадрам из Москвы.

Напомним, путин насмешил нелепыми оправданиями для своей армии.

Как сообщала Politeka, ротация у оккупантов пошла не по плану, появились детали.

Также Politeka писала, что россияне жалуются, что им не рады в странах ЕС.