Алексей Арестович признался, что работа в Офисе президента не приносит ему заработка.

Об этом советник главы ОП рассказал в интервью Валерии Коломиец на Youtube-канале.

По словам Арестовича, в правительстве он выступает в роли внештатного советника.

«Я не в штате, на общественных началах, доброволец и активист», - заявил эксперт.

Отвечая на вопрос о том, что же приносит ему доход, Арестович пояснил, что у него есть собственная авторская школа.

«Все максимально честно насколько это может быть. У меня нет работодателя, я сам себе. Самозанятое лицо. Я честно преподаю людям из 32 стран», - рассказал Арестович.

Он уточнил, что благодаря тому, что в его школе занимаются люди из многих стран, из-за войны его доходы не упали. При этом сам советник главы ОП вернулся к преподаванию только две недели назад, когда у него появилось время. До этого люди покупали видео, записанные ранее.

Арестович также рассказал, что большую часть своих денег тратит не сам: они уходят в основном на содержании семьи – троих детей и родителей.

«Я где-то семей пять на себе держу, раздавая направо и налево. На себя я почти не трачу, меня кормят, что еще нужно», - уточнил Арестович.

Напомним, Арестович нашел, что сказать тем, кто его недолюбливает.

Как сообщала Politeka, Арестович рассказал о решении Запада "ломать" путина.

Также Politeka писала, что Арестович после череды скандалов подколол украинцев и получил ответ.