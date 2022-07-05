Так, Арестович отметил, что относится к таким людям с сочувствием, пишет Politeka.net.

«Есть такая категория людей (я им очень сочувствую), которые мучаются, но репостят Арестовича с припиской: - я, конечно, не, и вообще все неоднозначно, и извините за Арестовича, но вот этот пост, простите, запощу, но только этот, извиняюсь ещё раз, поймите меня правильно», - посмеялся Арестович.

Также советник главы ОП отметил, что для таких людей у него есть слова утешения.

«Если бы я в свое время так же ссался чужого мнения, вам бы сегодня не было бы за что извиняться», - заявил Арестович, опубликовав также фото с Михаилом Подоляком.

Напомним, Алексей Арестович уже неоднократно оказывался в эпицентре скандалов из-за своих высказываний.

В результате советника главы ОП даже потребовали уволить.

Также сообщалось, что Арестович буквально лишил Фейгина дара речи, показав фото с оружейной базы США.