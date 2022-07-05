Так, Арестович отметил, что относится к таким людям с сочувствием, пишет Politeka.net.
«Есть такая категория людей (я им очень сочувствую), которые мучаются, но репостят Арестовича с припиской: - я, конечно, не, и вообще все неоднозначно, и извините за Арестовича, но вот этот пост, простите, запощу, но только этот, извиняюсь ещё раз, поймите меня правильно», - посмеялся Арестович.
Также советник главы ОП отметил, что для таких людей у него есть слова утешения.
«Если бы я в свое время так же ссался чужого мнения, вам бы сегодня не было бы за что извиняться», - заявил Арестович, опубликовав также фото с Михаилом Подоляком.
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Напомним, Алексей Арестович уже неоднократно оказывался в эпицентре скандалов из-за своих высказываний.
В результате советника главы ОП даже потребовали уволить.
Также сообщалось, что Арестович буквально лишил Фейгина дара речи, показав фото с оружейной базы США.