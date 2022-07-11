Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию The Sunday Times.
"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории россии. Российская федерация закончит свою жизнь, как разные страны — Татарстан, Башкортостан и тому подобное", — заявил Резников.
Уже сейчас страна-оккупант теряет своих бывших союзников, в частности, Казахстан и Венгрию. Резников подчеркнул, что после того, как президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отказался признавать фейковые "днр" и "лнр" и поддержал санкции против рф, кремль начал торговую войну с Казахстаном.
Министр обороны также добавил, что после полномасштабного вторжения рф в Украину в мире сформировался демократический союз государств, которые хотят увидеть победу нашей страны над агрессором.
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"Мы уверены, что родилась антикремлевская коалиция. Наши партнеры в Лондоне, Вашингтоне и других столицах, они вкладывают в нас не только деньги, но и надежду своих людей, что мы должны заставить кремль проиграть. Мы должны выиграть эту войну вместе", — подчеркнул Резников.
Напомним, протестующие штурмом взяли резиденцию президента на Шри-Ланке, звонок пути не помог.
Как сообщала Politeka, в разведке сообщили о реальной позиции Китая в отношении Украины и России.
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