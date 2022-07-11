Как сообщили в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины, украинская авиация нанесла удар войскам рф еще 10 июля.

В результате мощного удара украинских воинов уничтожен пункт управления оккупанта, огромное количество техники и живой силы.

"10 июля ударная авиация Воздушных Сил – штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м, под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27 – наносит очередные удары по российским оккупационным войскам.

На этот раз уничтожен командно-наблюдательный пункт, полевой склад боеприпасов, пункт управления войсками, до десяти боевых бронированных машин и живая сила рашистов", - говорится в сообщении.

Добавим, что утром 11 июля россияне ударили по центру Харькова – ракета попала в многоэтажку.

Также сообщалось, что попытка нового наступления оккупантов полностью провалилась.

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