«В целом у меня все хорошо, потому что я жив, а в том бою не всем так повезло. Поэтому нечего ныть, я радуюсь и лечусь».

Об этом, как пишет Politeka.net, говорит боец ​​ВСУ Юрий Гудыменко, получивший ранение в бою под Дементиевкой.

По его словам, врачи вытащили из его колена металлический осколок.

«Останется на память о моих коротких, но ярких отношениях с российской 120-мм миной под Дементиевкой. Еще несколько осколков остались в теле, один из них в легких. Есть еще один, я знаю где он, но врачи еще не нашли, а я им подсказывать не буду, пусть ищут (спойлер: в мочке уха)», - рассказал боец ​​ВСУ и лидер Движения "Демократична сокира" на своей странице в Facebook .

Также Гудыменко обратился к украинцам с важными словами.

"И хотел передать вам вот что. Улыбайтесь. Шутите. Смейтесь. Ржите, как те лошади, всякий раз, когда у вас есть такая возможность. Поверьте, вам еще больно будет в жизни. Так больно, что боль превратит вас в комочек слез и нервов. Но если сейчас это не это мгновение — улыбнитесь. Не упускайте момент. Улыбайтесь, что бы вы ни делали. Улыбайтесь каждый раз как можете. Держите улыбку так же крепко, как личное оружие», – призвал Гудыменко, добавив, что с этой же улыбкой нужно уничтожать врага.

Напомним, попытка нового наступления кафиров закончилась полным провалом.

Между тем , в Сети также появилось видео, как итальянский ведущий закрыл российскому пропагандисту Соловьеву рот в прямом эфире.

Также сообщалось о новом приказе Зеленского об освобождении украинских территорий.