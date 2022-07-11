Об этом, как пишет Politeka.net, говорит боец ВСУ Юрий Гудыменко, получивший ранение в бою под Дементиевкой.
По его словам, врачи вытащили из его колена металлический осколок.
«Останется на память о моих коротких, но ярких отношениях с российской 120-мм миной под Дементиевкой. Еще несколько осколков остались в теле, один из них в легких. Есть еще один, я знаю где он, но врачи еще не нашли, а я им подсказывать не буду, пусть ищут (спойлер: в мочке уха)», - рассказал боец ВСУ и лидер Движения "Демократична сокира" на своей странице в Facebook .
Также Гудыменко обратился к украинцам с важными словами.
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"И хотел передать вам вот что. Улыбайтесь. Шутите. Смейтесь. Ржите, как те лошади, всякий раз, когда у вас есть такая возможность. Поверьте, вам еще больно будет в жизни. Так больно, что боль превратит вас в комочек слез и нервов. Но если сейчас это не это мгновение — улыбнитесь. Не упускайте момент. Улыбайтесь, что бы вы ни делали. Улыбайтесь каждый раз как можете. Держите улыбку так же крепко, как личное оружие», – призвал Гудыменко, добавив, что с этой же улыбкой нужно уничтожать врага.
Напомним, попытка нового наступления кафиров закончилась полным провалом.
Между тем , в Сети также появилось видео, как итальянский ведущий закрыл российскому пропагандисту Соловьеву рот в прямом эфире.
Также сообщалось о новом приказе Зеленского об освобождении украинских территорий.