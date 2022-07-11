Как сообщается в Telegram-канале "Крымский ветер". Датой гибели назвали 10 июля.
Так, на войне в Украине был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. С 2019 по 2021 год он командовал 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригадой морской пехоты имени 60-летия образования СССР, которая находилась в Севастополе.
Последняя должность, которую занимал Кенс – начальник штаба-заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии вс рф, которая расположена в Волгограде.
Обстоятельства смерти Кенса пока неизвестны, но в сети есть информация о том, что рашисты не успели довезти его до госпиталя.
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Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что западное оружие для ВСУ меняет ход войны.
Так, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на своей странице в Твиттере сообщил, что количественные преимущества армии рф нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью.
Добавим, что утром 11 июля россияне ударили по центру Харькова – ракета попала в многоэтажку.
Также сообщалось, что попытка нового наступления оккупантов полностью провалилась.
Кроме того, мы писали, что британская разведка сообщила о бунте матерей российских солдат, в рф большие проблемы: что происходит.