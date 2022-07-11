Как сообщается в Telegram-канале "Крымский ветер". Датой гибели назвали 10 июля.

Так, на войне в Украине был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. С 2019 по 2021 год он командовал 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригадой морской пехоты имени 60-летия образования СССР, которая находилась в Севастополе.

Последняя должность, которую занимал Кенс – начальник штаба-заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии вс рф, которая расположена в Волгограде.

Обстоятельства смерти Кенса пока неизвестны, но в сети есть информация о том, что рашисты не успели довезти его до госпиталя.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что западное оружие для ВСУ меняет ход войны.

Так, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на своей странице в Твиттере сообщил, что количественные преимущества армии рф нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью.

Добавим, что утром 11 июля россияне ударили по центру Харькова – ракета попала в многоэтажку.

Также сообщалось, что попытка нового наступления оккупантов полностью провалилась.

Кроме того, мы писали, что британская разведка сообщила о бунте матерей российских солдат, в рф большие проблемы: что происходит.