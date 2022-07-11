Из-за того, что с апреля текущего года четыре банка в центральной китайской провинции Хэнань заморозили вклады на миллионы долларов, их вкладчики уже устраивали несколько акций протеста, однако тогда их требования оставались без внимания.

В это воскресенье более тысячи вкладчиков со всего Китая собрались напротив отделения центрального банка Китая. Большая толпа, среди которой были старики и дети, расположилась возле банка и на его лестнице и скандировали лозунги.

Противостояние между правоохранителями и протестующими началось неожиданно. Как свидетельствуют кадры с места событий и очевидцы, сотрудники службы безопасности тянули протестующих вниз по лестнице и избивали сопротивляющихся, включая пожилых женщин и людей. Есть пострадавшие.

"Я не ожидал, что в этот раз они будут столь жестокими и бесстыдными. Не было никакой связи, никакого предупреждения, прежде чем они жестоко разогнали нас", — заявил один из протестующих.

Полицеские "набили" людей в десятки автобусов и отправили в импровизированные места заключения по всему городу - в гостиницах, школах, заводах.

Напомним, протестующие штурмом взяли резиденцию президента на Шри-Ланке, звонок пути не помог.

Как сообщала Politeka, в разведке сообщили о реальной позиции Китая в отношении Украины и России.

Также Politeka писала, что Сергей Лавров стал изгоем на саммите G20.