Об этом сообщает издание CNN.
Из-за того, что с апреля текущего года четыре банка в центральной китайской провинции Хэнань заморозили вклады на миллионы долларов, их вкладчики уже устраивали несколько акций протеста, однако тогда их требования оставались без внимания.
В это воскресенье более тысячи вкладчиков со всего Китая собрались напротив отделения центрального банка Китая. Большая толпа, среди которой были старики и дети, расположилась возле банка и на его лестнице и скандировали лозунги.
Противостояние между правоохранителями и протестующими началось неожиданно. Как свидетельствуют кадры с места событий и очевидцы, сотрудники службы безопасности тянули протестующих вниз по лестнице и избивали сопротивляющихся, включая пожилых женщин и людей. Есть пострадавшие.
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"Я не ожидал, что в этот раз они будут столь жестокими и бесстыдными. Не было никакой связи, никакого предупреждения, прежде чем они жестоко разогнали нас", — заявил один из протестующих.
Полицеские "набили" людей в десятки автобусов и отправили в импровизированные места заключения по всему городу - в гостиницах, школах, заводах.
Напомним, протестующие штурмом взяли резиденцию президента на Шри-Ланке, звонок пути не помог.
Как сообщала Politeka, в разведке сообщили о реальной позиции Китая в отношении Украины и России.
Также Politeka писала, что Сергей Лавров стал изгоем на саммите G20.