В Сети появились невероятно трогательные кадры встречи бойца ВСУ с семьей после долгой разлуки.

«Мама, папа приехал!», - говорит взволнованный девичий голос за кадром и уже через мгновение девушка, рыдая, обнимает своего отца.

К нему навстречу также бежит маленький сын и счастливая хозяйка дома. Короткое видео собрало тысячи «лайков».

Тем временем стало известно, что тысячи украинских семей не знают о судьбе своих родных людей – более 7 000 тысяч военных считаются без вести пропавшими. Большинство из них - в плену.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко.

Он пояснил, что в списке пропавших без вести есть защитники «Азовстали», которые сейчас содержатся на оккупированных территориях или в России. Связи с ними нет, поэтому пленные попадают в этот список.

В свою очередь сестра военнослужащего ВСУ, который был на острове Змеиный и попал в плен в начале войны, Анастасия Дюльгер сообщила, что в плену также находятся 75 военных со Змеиного, это морские пехотинцы и пограничники.

"Уже пятый месяц, как мой брат и ребята находятся в плену и никто ничего не знает", - заявила она.

По ее словам, родственники пленных обращались в Международный комитет Красного Креста и в ГУР, но информацию им не предоставляют.

"Мы не знаем, где они находятся, не знаем в каком они состоянии. Они не одеты по сезону", - сказала Дюльгер.

В Сети ранее также появилось видео встречи украинского защитника с семьей.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов указал на решающее преимущество ВСУ на фронте.

Напомним также, что новая попытка наступления оккупантов полностью провалилась.