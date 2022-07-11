Власти Литвы расширили ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию в рамках антироссийских санкций ЕС.

Об этом сообщает Delfi.

По данным представителя литовской таможни, речь идет о запрещении транзита алкоголя, цемента, древесины, спирта и промышленных химикатов на спиртовой основе.

Ранее власти Калининградской области опубликовали перечень товаров, запрещенных для перевозки железнодорожного транспорта через Литву. Среди прочего в него попали продукты из чугуна и стали, установки для сжижения газа, реактивное топливо, сигары, парфюмерия, бытовая техника дороже 750 евро, икра, этиловый спирт, удобрения и дерево.

В начале июля Калининградская область передала Кабмину РФ и Администрации президента проект ответных мер на запрет Литвой транзита товаров через свою территорию.

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