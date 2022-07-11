Власти Литвы расширили ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию в рамках антироссийских санкций ЕС.
Об этом сообщает Delfi.
По данным представителя литовской таможни, речь идет о запрещении транзита алкоголя, цемента, древесины, спирта и промышленных химикатов на спиртовой основе.
Ранее власти Калининградской области опубликовали перечень товаров, запрещенных для перевозки железнодорожного транспорта через Литву. Среди прочего в него попали продукты из чугуна и стали, установки для сжижения газа, реактивное топливо, сигары, парфюмерия, бытовая техника дороже 750 евро, икра, этиловый спирт, удобрения и дерево.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Ураган в Москве вырывал деревья с корнем и сносил крыши: на Украинском бульваре не обошлось без жертвы
"Холостячка" Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль: "Дали нам отдохнуть"
Дочь Кравец из "Квартал 95" показала младших братика и сестричку: "Небольшой отчет..."
Беллуччи нескромно показала фигуру в наряде с кружевами: "Боже, Моника, вам же почти 60"
В начале июля Калининградская область передала Кабмину РФ и Администрации президента проект ответных мер на запрет Литвой транзита товаров через свою территорию.
Напомним, протестующие штурмом взяли резиденцию президента на Шри-Ланке, звонок пути не помог.
Как сообщала Politeka, в разведке сообщили о реальной позиции Китая в отношении Украины и России.
Также Politeka писала, что Сергей Лавров стал изгоем на саммите G20.