Фото удара опубликовали в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций.
Местные жители сообщают в сети, что слышали звук 4-5 попаданий в районе, где расположена военная часть и склады боеприпасов оккупантов.
Данные об ударе ВСУ по базе войск РФ в Токмаке обнародовал также представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
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К слову, в Украине был ликвидирован полковник гвардии войск рф Сергей Кенс.
Так, на войне в Украине был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. С 2019 по 2021 год он командовал 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригадой морской пехоты имени 60-летия образования СССР, которая находилась в Севастополе.
Последняя должность, которую занимал Кенс – начальник штаба-заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии вс рф, которая расположена в Волгограде.
Добавим, что утром 11 июля россияне ударили по центру Харькова – ракета попала в многоэтажку.
Также сообщалось, что попытка нового наступления оккупантов полностью провалилась.
Кроме того, мы писали, что британская разведка сообщила о бунте матерей российских солдат, в рф большие проблемы: что происходит.