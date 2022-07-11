Для мировой безопасности нужно организовать "восстание" народов в России и сократить население РФ до 50 млн человек.

Об этом заявил экс-президент Польши Лех Валенса в интервью Le Figaro.

Валенса призвал Запад пойти дальше освобождения Украины от войск РФ, предложив "освобождение России".



"Даже если Украина выиграет эту войну, через пять лет у нас будет то же самое, через 10 лет мы увидим появление другого Путина. Сегодня мы должны форсировать это изменение политического устройства или, иначе, организовать восстание народов", – отметил Валенса.

По его словам, без полного изменения политического режима в Москве мировую безопасность могут гарантировать только "расчленением" нынешней России. В частности, он заявил, что есть 60 народов, которые аннексировала Россия, как сейчас украинцы.



"Нужно поднять эти народы, присоединенные к России. Либо изменить политическое устройство России, либо вернуть ее к населению менее 50 млн", – считает Валенса.



В настоящее время в государстве проживает 144 млн. человек.

Напомним, протестующие штурмом взяли резиденцию президента на Шри-Ланке, звонок пути не помог.

Как сообщала Politeka, в разведке сообщили о реальной позиции Китая в отношении Украины и России.

Также Politeka писала, что Сергей Лавров стал изгоем на саммите G20.