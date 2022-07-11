Заявления США о признании рф страной-спонсором терроризма является рычагом давления и политического шантажа.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью Politeka.

"Дело в том, что здесь процесс практически невозвратный, потому что Конгресс проголосует (а голоса есть). Потом отматать назад и снять клеймо спонсора терроризма будет довольно проблематично.

Если у США есть какие-то планы на рф как на политического игрока, то наверное они потянут с принятием решения. Если они действительно решили ослаблять россию и выбивать из политического Олимпа, то значит такое решение будет принято.

Тогда рф станет страной третьего мира и опустится на уровень Кубы, Венесуэлы. Будет обычным сырьевым придатком, который будут делить.

Здесь будет очень важна роль Китая. Ибо рф как сырьевой придаток - очень лакомый кусочек как для США, так и для Китая", - говорит Олег Жданов.

В Сети ранее также появилось видео встречи украинского защитника с семьей.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов указал на решающее преимущество ВСУ на фронте.

Напомним также, что новая попытка наступления оккупантов полностью провалилась.