Заявления США о признании рф страной-спонсором терроризма является рычагом давления и политического шантажа.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью Politeka.
"Дело в том, что здесь процесс практически невозвратный, потому что Конгресс проголосует (а голоса есть). Потом отматать назад и снять клеймо спонсора терроризма будет довольно проблематично.
Если у США есть какие-то планы на рф как на политического игрока, то наверное они потянут с принятием решения. Если они действительно решили ослаблять россию и выбивать из политического Олимпа, то значит такое решение будет принято.
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Тогда рф станет страной третьего мира и опустится на уровень Кубы, Венесуэлы. Будет обычным сырьевым придатком, который будут делить.
Здесь будет очень важна роль Китая. Ибо рф как сырьевой придаток - очень лакомый кусочек как для США, так и для Китая", - говорит Олег Жданов.
В Сети ранее также появилось видео встречи украинского защитника с семьей.
Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов указал на решающее преимущество ВСУ на фронте.
Напомним также, что новая попытка наступления оккупантов полностью провалилась.