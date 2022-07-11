11 июля 2022 умер 91-летний известный актер и народный артист Украины Юрий Мажуга.
Как сообщает пресс-служба Киевского национального университета имени Карпенко-Карого, причина смерти пока неизвестна.
"Трагическая новость: сегодня ушел из жизни Юрий Николаевич Мажуга... Почти 70 лет своей жизни актер отдал театру имени Леси Украинки, где сыграл более 90 ярких, незабываемых ролей в большинстве легендарных для Киева спектаклях. Верим, актеры не умирают, они продолжают жить в стенах родного театра, сердцах зрителей и памяти коллег и учащихся", - сообщает пресс-служба Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.
Юрий Мажуга практически всю свою жизнь посвятил театру. Он играл как трагические, так и комедийные роли. У любых амплуа он вызывал сильные эмоции у зрителей.
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С 1956 г. он начал сниматься в кино. Самыми известными его работами были "Вечера на хуторе у Диканьки", "Казаки идут", "Святое семейство".
В Сети ранее также появилось видео встречи украинского защитника с семьей.
Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов указал на решающее преимущество ВСУ на фронте.
Напомним также, что новая попытка наступления оккупантов полностью провалилась.