Украинцы с помощью американского оружия уничтожают мифы о военной мощи россии.

Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан.

"Оказалось, что HIMARS могут доставать в российские комплексы С-300, С-400, которые и были предназначены для того, чтобы сбивать американскую ракету.

И сегодня в россии действительно паника. Звучат абсурдные требования о том, чтобы срочно разработать противодействие ракете HIMARS. Очевидно, что такие разработки продолжаются годами и сегодня американское оружие показало высокий класс и победило все хвалебные реляции, которые россияне применяли в адрес своих С-300, С-400. И под этой маркой продавали даже по миру.

Думаю, больше в мире никто не купит российские ПРК. А купившие очень об этом пожалеют. То есть фактически сегодня Украина на поле боя уничтожает военную способность поссии. И уничтожает всю эту легенду на наших глазах. Мы являемся свидетелями истории", - говорит Сергей Кузан.

Добавим, что утром 11 июля россияне ударили по центру Харькова – ракета попала в многоэтажку.

Также сообщалось, что попытка нового наступления оккупантов полностью провалилась.

Кроме того, мы писали, что британская разведка сообщила о бунте матерей российских солдат, в рф большие проблемы: что происходит.