Так, Арестович отметил, что в то время, как с любителями путина у него разногласия из-за земли, с некоторыми украинцами он также не сошелся во взглядах. Но по другому вопросу.

«С путиноидами у меня разногласия по земельному вопросу: - они хотят меня в землю закопать, а я хочу, чтобы их на ней не было. С некоторыми соотечественниками по классовому: - я люблю Украину, как королеву, а они пытаются сделать из неё доярку», - колко отметил Арестович.

Добавим, что многие оценили юмор советника главы ОП.

«Золотые слова, Алексей», «Красивое сравнение Украина - королева», «Нравится не нравится, а победит красавица!!! Наша Украина – Королева», «В разногласиях рождается истина», «Есть еще и те, которые хотят из нее сделать дойную корову», «А некоторые политики даже рассказывают сказки как из доярки превратиться в королеву», - комментируют Арестовича его подписчики в соцсетях.

Напомним, ранее Арестович рассказал, каким видит будущее Украины после войны.

Также советник главы ОП нашел, что сказать тем, кто его недолюбливает.

Добавим, что Алексей Арестович уже неоднократно оказывался в эпицентре скандалов из-за своих высказываний.

В результате советника главы Офиса Президента Украины даже потребовали уволить.