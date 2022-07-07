«Українці, згуртувавшись перед загрозою повного знищення, все одно сваряться з приводу мови, культури, світоглядів. Що буде, коли ми переможемо ворога?».

Таким питанням задався радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

На його думку , є чотири сценарії майбутнього України: «Єврооптимістичний, Націоналістичний, Російський та Радянський».

Наразі, за словами Арестовича, перемагають Націоналістичний та Єврооптимістичний.

«Насправді вони між собою сильно суперечливі. А головне – не мають картинки майбутнього. У них люди хочуть жити у вічному зараз, витіснивши з цього зараз представників інших проектів. З людьми, а значить і територіями», - зазначив Арестович у розмові з російською опозиціонеркою та журналісткою Юлією Латиніною.

Єдиний проект майбутнього, на думку радника глави ОП Арестовича, який не повторює ці помилки – П'ятий.

«Провідна риса всіх проектів – це небажання брати у майбутнє представників усіх інших проектів. Вони мають бути виштовхнуті. Кожен із чотирьох хоче не взяти нікого. Отже, виштовхуються конкретні люди, території, шматки культури та конкретні шматки історії. Але Україна й так розірвана країна. Дуже сильно у цьому сенсі. Я запропонував П'ятий проект», - повідомив Арестович.

За його словами, він полягає в тому, що він включає всіх представників чотирьох проектів і всім пропонує майбутнє.

«Він нічого не викидає, бере на себе відповідальність за всю історію минулу, нинішню та майбутню. Він бере найкращі риси всіх чотирьох проектів і інтегрує в таку свідомість, головною ідеологією якої є свобода. Простими словами – це «Полдень» Стругацьких, ось туди я цілюсь. П'ятий проект замахується на побудову нової цивілізації. Це коли цивілізація страху та дисципліни змінюється на цивілізацію радості та цікавості», - пояснив свою ідею Арестович.

Радник голови ОП також зазначив, що, можливо, його заяви схожі на ті, які робляться з будинку для божевільних, але він дотримується свого.

"Незважаючи на всю абсурдність цих заяв, а звучать вони як з божевільні, я радісно цього дотримуюся, не збираюся повертати і чітко до цього йду", - запевнив Арестович.

Нагадаємо, раніше відомий військовий експерт Агіль Рустамзаде сказав, на скільки місяців може тривати війна.

Також повідомлялося, що росіяни скаржаться, що їм не раді в країнах ЄС.

Тим часом в окупантів почалася паніка – ЗСУ знищують склади з боєприпасами та технікою один за одним.