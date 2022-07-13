Как сообщает Politeka.net со ссылкой на оперативный штаб республики, затоплено 166 приусадебных участков, в том числе 36 жилых домов.

Кроме того, вода «затопила все улицы и придворовые территории» якутского города Верхоянск. В Сети уже появились кадры затопленных сел.

Якутия. Из-за прорыва дамбы полностью затоплено село Бетенкес. pic.twitter.com/ha4Rw0Cmfy — Garaev Ruslan (@garaevruslan02) July 12, 2022

«Якутия. Из-за прорыва дамбы полностью затоплено село Бетенкес. Пока поехавшие ублюдки разрушают Украину, рф тонет и горит», «Это суть Мордора», «Это ещё раз говорит о том, что трагикомическое большинство в РФ - кочевники. Завоевав территорию, они теряют к ней интерес и переходят на другую. Все взоры и "мысли" прикованы к чужим землям. Не отвлекайте их», «Дай то Бог чтобы окончательно сгорела, а потом потопилась», «От якутии нужны только недра. Почва непригодна ни для чего. Поэтому вот так», «Так им и надо, мразям», - комментирут пользователи соцсетей фото и видео из Якутиии.

Якутия. Из-за прорыва дамбы полностью затоплено село Бетенкес.

Пока поехавшие ублюдки разрушают Украину, рф тонет и горит. pic.twitter.com/DS5ituCh4y — восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) July 12, 2022

Недоброе утро в Бетенкес: село почти полностью затопило



В результате проливных дождей в селе Бетенкес Верхоянского района прорвало дамбу.



Сейчас село отрезано от районного центра, дорога полностью затоплена. 36 домов оказались подтоплены. pic.twitter.com/UGOy8wbVgr — Yakutsk News (@yakutsk__news) July 12, 2022

На некоторых кадрах видно, что остатки домов и заборов буквально плывут по течению.

Отметим, ранее в Якутиии полыхали лесные пожары.

Также сообщалось, что россию атаковали полчища саранчи.

Также Politeka.net писала, что сильный ливень затопил Москву, появились кадры "божьей кары": "Деревню Гадюкино смыло".

Кроме того Politeka.net писала, что в некоторых областях Украины объявили первый уровень опасности.