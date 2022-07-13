Как сообщает Politeka.net со ссылкой на оперативный штаб республики, затоплено 166 приусадебных участков, в том числе 36 жилых домов.
Кроме того, вода «затопила все улицы и придворовые территории» якутского города Верхоянск. В Сети уже появились кадры затопленных сел.
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«Якутия. Из-за прорыва дамбы полностью затоплено село Бетенкес. Пока поехавшие ублюдки разрушают Украину, рф тонет и горит», «Это суть Мордора», «Это ещё раз говорит о том, что трагикомическое большинство в РФ - кочевники. Завоевав территорию, они теряют к ней интерес и переходят на другую. Все взоры и "мысли" прикованы к чужим землям. Не отвлекайте их», «Дай то Бог чтобы окончательно сгорела, а потом потопилась», «От якутии нужны только недра. Почва непригодна ни для чего. Поэтому вот так», «Так им и надо, мразям», - комментирут пользователи соцсетей фото и видео из Якутиии.
На некоторых кадрах видно, что остатки домов и заборов буквально плывут по течению.
Отметим, ранее в Якутиии полыхали лесные пожары.
Также сообщалось, что россию атаковали полчища саранчи.
Также Politeka.net писала, что сильный ливень затопил Москву, появились кадры "божьей кары": "Деревню Гадюкино смыло".
Кроме того Politeka.net писала, что в некоторых областях Украины объявили первый уровень опасности.