Стихія показала свою силу у столиці Росії увечері у четвер, 7 липня. Місцеві міські служби заявили, що на Москву «обрушилася залпова злива».

Дощ був такий сильний, що вулиці міста затопило водою, ускладнюючи рух транспорту. Сильні пориви вітру валили дерева і завдавали шкоди конструкціям.

Через негоду на вулицях Москви працювали 300 бригад та близько 200 одиниць техніки, а також техніка пожежних та комунальних компаній.

У соцмережах з'явилося безліч відео, на яких можна було побачити, як машини та люди пересувалися Москвою «вплав», при цьому потужні пориви вітру здували буквально все на своєму шляху.

Зважаючи на кадри, місцями дощ затоплював навіть станції метро.

У мережі погодний апокаліпсис у Москві назвали «божою карою».

"Ще один доказ існування карми", "Гарне", "Може змиє ті мокшанські болота", "Село Гадюкіно змило", "Шкода, що земля не розвіглася. Але це питання часу", "Навіть природі знадобилося помитися після прослуховування шляху сьогодні", - пишуть у коментарях до кадрів з Москви.

Нагадаємо, путін насмішив безглуздими виправданнями для своєї армії .

Як повідомляла Politeka, ротація у окупантів пішла за планом, з'явилися деталі.

Також Politeka писала, що росіяни скаржаться, що не радіють у країнах ЄС.