Как сообщает Politeka.net со ссылкой на СБУ, преступная группировка была обезврежена в Черкасской области.
Злоумышленники пробили дно цинизма, требуя деньги за проживание в общежитиях города, размещение в которых обеспечивало государство и на самом деле было бесплатным для этой категории лиц.
«Схему организовали должностные лица одного из объектов критической инфраструктуры, которому принадлежали общежития, а также вступивший с ними в сговор риелтор», - сообщили в СБУ.
Члены группировки требовали с внутренних переселенцев ежемесячную плату за комнату в общежитии, а в случае задержек – угрожали выселением. В среднем прайс дельцов колебался от 1,5 до 4 тыс. грн. в месяц.
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«В общей сложности установлено более 20 фактов вымогательства неправомерной выгоды», - добавили в СБУ.
Во время очередного получения неправомерной выгоды правоохранители и задержали риелтора «с поличным». Следственные действия продолжаются.
Напомним, российский агент попался в Одессе – в СБУ сообщили подробности.
Также сообщалось, что таможенники присвоили миллионы с помощью циничной схемы.
Кроме того, Politeka.net писала, что ФСБ вербуют украинцев в мессенджерах, обнародована переписка.