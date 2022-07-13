Сотрудники СБУ разоблачила дельцов, пытавшихся «нажиться» на тех, кто и так потерял все – на переселенцах.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на СБУ, преступная группировка была обезврежена в Черкасской области.

Злоумышленники пробили дно цинизма, требуя деньги за проживание в общежитиях города, размещение в которых обеспечивало государство и на самом деле было бесплатным для этой категории лиц.

«Схему организовали должностные лица одного из объектов критической инфраструктуры, которому принадлежали общежития, а также вступивший с ними в сговор риелтор», - сообщили в СБУ.

Члены группировки требовали с внутренних переселенцев ежемесячную плату за комнату в общежитии, а в случае задержек – угрожали выселением. В среднем прайс дельцов колебался от 1,5 до 4 тыс. грн. в месяц.

«В общей сложности установлено более 20 фактов вымогательства неправомерной выгоды», - добавили в СБУ.

Во время очередного получения неправомерной выгоды правоохранители и задержали риелтора «с поличным». Следственные действия продолжаются.

Напомним, российский агент попался в Одессе – в СБУ сообщили подробности.

Также сообщалось, что таможенники присвоили миллионы с помощью циничной схемы.

Кроме того, Politeka.net писала, что ФСБ вербуют украинцев в мессенджерах, обнародована переписка.