Как сообщили в пресс-службе Болградской райгосадминистрации, Родион Вейцман, добровольно ушел защищать Украину 1 марта.
Уроженец Болградщины был старшим стрелком второго механизированного отделения в/ч А 4053.
30 июня во время выполнения боевое задание в Лисичанске Северодонецкого района Луганской области 21-летний Родион погиб.
У погибшего остались отец и сестра.
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Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ ударили по российским оккупантам во временно оккупированном Токмаке Запорожской области.
Фото удара опубликовали в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций.
Местные жители сообщают в сети, что слышали звук 4-5 попаданий в районе, где расположена военная часть и склады боеприпасов оккупантов.
Данные об ударе ВСУ по базе войск РФ в Токмаке обнародовал также представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
Добавим, что россияне ударили по центру Харькова – ракета попала в многоэтажку.
Также сообщалось, что попытка нового наступления оккупантов полностью провалилась.
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