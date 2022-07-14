Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя удар россиян крылатыми ракетами «Калибр» по центру Винницы, пишет Politeka.net.
«Мы будем бить по ним. Они по нам. Разница состоит в том, что мы бьем только по военным целям, всякий раз тщательно прогнозируя сопутствующий ущерб. Они бьют, не обращая внимание на таковой, каждый раз вкладывая в прогноз дополнительный эффект от террора мирного населения, или - непосредственно ради такого террора, как сейчас в Николаеве и Харькове. Лет триста уже в цивилизованным мире правила войны предполагают минимизацию воздействия при выборе способов действия и средств поражения», - сообщил Арестович, добавив, что, если для того, чтобы решить военную задачу, достаточно ранить противника, а не убивать, правила предполагают, что он должен быть только ранен.
Стрельба же ракетами по центру города – это, по словам Арестовича, отрицание логики и цивилизация в таком случае «дает ответ».
«Быстро не будет, потому, что нет такой возможности. Но каждый такой удар ускоряет принятие мер цивилизацией против анти-цивилизации: санкций, передачи нам оружия», - подчеркнул Арестович.
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По его словам, будет еще много ударов, и ВСУ по оккупантам и врагов по нам, но с путинским режимом будет покончено именно на поле боя, так как других способов не существует.
«А убьёт его роль, которую они себе выбрали сами - анти-цивилизации... Сегодня ночью ВСУ спросят их за Винницу, Николаев и Харьков», - заверил Арестович.
Добавим, что в настоящий момент количество жертв ракетного удара по центру Винницы достигло 20 человек, среди жертв трое детей.
В настоящий момент спасательная операция продолжается, многие из тех кто ранен, а это почти сто человек, находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, озвучены три сценария развития событий в Украине, надежд на "адские санкции" больше нет.
Также сообщалось, что всплыли данные закрытых опросов среди россиян.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты пошли в наступление сразу на нескольких направлениях.