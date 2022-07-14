«Стрельба крылатыми ракетами по центру города днём - это не просто нарушение правил войны, это отрицание логики и завоеваний цивилизации, как таковой».

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя удар россиян крылатыми ракетами «Калибр» по центру Винницы, пишет Politeka.net.

«Мы будем бить по ним. Они по нам. Разница состоит в том, что мы бьем только по военным целям, всякий раз тщательно прогнозируя сопутствующий ущерб. Они бьют, не обращая внимание на таковой, каждый раз вкладывая в прогноз дополнительный эффект от террора мирного населения, или - непосредственно ради такого террора, как сейчас в Николаеве и Харькове. Лет триста уже в цивилизованным мире правила войны предполагают минимизацию воздействия при выборе способов действия и средств поражения», - сообщил Арестович, добавив, что, если для того, чтобы решить военную задачу, достаточно ранить противника, а не убивать, правила предполагают, что он должен быть только ранен.

Стрельба же ракетами по центру города – это, по словам Арестовича, отрицание логики и цивилизация в таком случае «дает ответ».

«Быстро не будет, потому, что нет такой возможности. Но каждый такой удар ускоряет принятие мер цивилизацией против анти-цивилизации: санкций, передачи нам оружия», - подчеркнул Арестович.

По его словам, будет еще много ударов, и ВСУ по оккупантам и врагов по нам, но с путинским режимом будет покончено именно на поле боя, так как других способов не существует.

«А убьёт его роль, которую они себе выбрали сами - анти-цивилизации... Сегодня ночью ВСУ спросят их за Винницу, Николаев и Харьков», - заверил Арестович.

Добавим, что в настоящий момент количество жертв ракетного удара по центру Винницы достигло 20 человек, среди жертв трое детей.

В настоящий момент спасательная операция продолжается, многие из тех кто ранен, а это почти сто человек, находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, озвучены три сценария развития событий в Украине, надежд на "адские санкции" больше нет.

Также сообщалось, что всплыли данные закрытых опросов среди россиян.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты пошли в наступление сразу на нескольких направлениях.