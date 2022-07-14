В сети появилось фото женщины с маленькой девочкой, сделанное за полтора часа до ракетного удара по Виннице

Как пишет Politeka.net, фотоснимок распространили украинские телеграм-каналы.

Сообщается, что кадры были сделаны за полтора часа до ракетного удара, который нанесли россияне по центру Винницы.

Очевидцы утверждают, что мама с дочкой шли на развивающие занятия. Матери отрубило ногу, врачи сейчас борются за ее жизнь.

«Это не "националисты", как их назвали в РФ. А просто обычные люди, которых убили рашисты», - говорится в публикации одного телеграм-канала.

Как сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, ракетный удар по Виннице наносился из акватории Черного моря с российской подводной лодки, две ракеты удалось сбить силам противовоздушной обороны.

По его данным, россияне били крылатыми ракетами «Калибр».

На данный момент уже известно о 20 погибших, среди которых трое детей.

Также установлено, что вражескими ракетами было уничтожено здание одного из медицинских центров.

В свою очередь прокуратура начала расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством.

Напомним, ракетный удар по Виннице: число погибших резко возросло, среди них уже трое детей

Также сообщалось, ЗСУ готовятся к мощному удару по врагу, что известно: "За Винницу, Николаев и Харьков"

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты готовятся к бегству, эксперт указал на признаки