Как пишет Politeka.net, фотоснимок распространили украинские телеграм-каналы.
Сообщается, что кадры были сделаны за полтора часа до ракетного удара, который нанесли россияне по центру Винницы.
Очевидцы утверждают, что мама с дочкой шли на развивающие занятия. Матери отрубило ногу, врачи сейчас борются за ее жизнь.
«Это не "националисты", как их назвали в РФ. А просто обычные люди, которых убили рашисты», - говорится в публикации одного телеграм-канала.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
ЕС пошел на уступки россии: официальное заявление Еврокомиссии
"Так им и надо": в россии прорвало дамбу, крыши домов уносит течением
"Я идеальный мужчина": СМИ раскрыли личность участника ток-шоу, который лишил жизни возлюбленную
Дочь Кравец из "Квартал 95" впечатлила танцами посреди улицы: кадры
Как сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, ракетный удар по Виннице наносился из акватории Черного моря с российской подводной лодки, две ракеты удалось сбить силам противовоздушной обороны.
По его данным, россияне били крылатыми ракетами «Калибр».
На данный момент уже известно о 20 погибших, среди которых трое детей.
Также установлено, что вражескими ракетами было уничтожено здание одного из медицинских центров.
В свою очередь прокуратура начала расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством.
Напомним, ракетный удар по Виннице: число погибших резко возросло, среди них уже трое детей
Также сообщалось, ЗСУ готовятся к мощному удару по врагу, что известно: "За Винницу, Николаев и Харьков"
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты готовятся к бегству, эксперт указал на признаки