Число жертв ракетного удара по Виннице продолжает расти. Уже известно о 20 погибших, среди них трое детей, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.
"Пока известно о 20 погибших из-за ракетного удара по городу, среди них трое детей. 90 человек обратились за помощью в медицинские учреждения", - заявил Тимошенко.
Ранее сообщалось, что сегодня, 14 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице.
Всего в городе зафиксировали три прилета, ракеты попали в офисное здание, также пострадали и жилые дома.
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Кроме того сообщалось, что спикер Командования Воздушных Сил Юрий Игнат заявил, что две ракеты удалось сбить системам ПВО. Ранее руководитель региона заявлял о четырех сбитых ракетах.
Напомним, озвучены три сценария развития событий в Украине, надежд на "адские санкции" больше нет.
Также сообщалось, что всплыли данные закрытых опросов среди россиян.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты пошли в наступление сразу на нескольких направлениях.