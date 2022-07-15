Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил сын Иваны и Дональда Эрик Трамп.
«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине нашей любимой матери Иваны Трамп. Наша мама была невероятной женщиной — силой в бизнесе, спортсменкой мирового уровня, лучезарной красавицей, заботливой матерью и другом. Ивана Трамп выжила. Она бежала от коммунизма и приняла эту страну. Она учила своих детей выдержке и стойкости, состраданию и решительности. Ее будет очень не хватать ее матери, троим детям и десяти внукам», - написал Эрик на своей странице в Facebook, опубликовав также фото из семейного архива.
Дональд Трамп и Ивана были в браке с 1977 по 1992 год. У них трое общих детей — Дональд, Иванка и Эрик. Ива́на Мари́ Трамп в девичестве Зельни́чкова, родилась в Чехословакии в 1949 году. Была замужем четыре раза, Дональд Трамп был ее вторым супругом. У Иваны осталось десять внуков.
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Отметим, что ранее стало известно, что 45-й президент США Дональд Трамп уже принял решение участвовать в президентских выборах 2024 года, но пока не знает, когда именно объявит о начале кампании. Об этом Трамп заявил в интервью New York Magazine.
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