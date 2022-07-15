Об этом пишет издание The Washington Post, называя Патрушева одним из немногих близких советников президента рф.
В течение первых месяцев войны он вышел на первый план, говоря в своих интервью о крахе Европы из-за продовольственного кризиса, призывая к возвращению «исторических традиций» в образовании и «структурной перестройке» в экономике, взяв на себя ведущую роль в защите Калининграда» после ограничения транзита через Литву, а также выступая с призывом сократить иностранное участие в энергетических проектах.
Как отмечает издание, внезапное появление Патрушева после более чем двух десятилетий работы в качестве закулисного влиятельного посредника подчеркнуло его роль движущей силы в Кремле. Это даже вызвало вопросы, не пытается ли он позиционировать себя, чтобы сменить Путина, на фоне постоянных спекуляций о здоровье российского президента.
«Но хотя Путин вернулся в форму после серии выступлений, вопросы о его здоровье остаются, и Патрушев продолжает набирать обороты», - подчеркивают в The Washington Post.
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Политолог Татьяна Становая говорит, что поведение Патрушева подчеркивает влияние бывших сотрудников КГБ на Путина, и отмечает, что с началом войны «пришло время» главы Совбеза.
«Его идеи лежат в основе решений, принятых Путиным. Он одна из немногих фигур, которых слушает Путин», — утверждает эксперт.
Bнтервью Патрушева и его недавние поездки показывают, что именно ему «дозволено объяснять и разъяснять мысли Путина», — отметил в свою очередь старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Андрей Колесников, добавив, что «не всем позволено это делать».
Тем временем для Марка Галеотти, почетного профессора Школы славистики и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона, Патрушев долгое время был «дьяволом на плече Путина, нашептывающим яд ему на ухо».
По словам инсайдеров в Москве, последние годы Патрушев был одним из немногих близких советников, имеющих регулярный доступ к президенту, что укрепляло его влияние на Путина.
При этом, как утверждают источники издания, Патрушев злоупотребляет алкоголем и в его мире СССР не распадался, а продолжает жить в американо-российском противостоянии.
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