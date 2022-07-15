Известный российский актер театра и кино, заслуженный артист россии Анатолий Белый уволился из театра МХАТ, в котором играл долгое время, и покинул страну.

Об этом Белый сообщил на своей странице в Facebook. Свой текст артист разместил на украинском языке всскоре после ракетного удара россиян по центру Винницы. Напомним, в результате атаки погибли 23 человека, в том числе трое детей. За медицинской помощью обратились 117 человек, еще почти 20 человек считаются без вести пропавшими.

«Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью. Потому что больше не могу оставаться в стране, которая ведет подлую, неправедную, страшную, кровавую войну. Не могу делать вид, что ничего не происходит…", - заявил актер, добавив, что также не может больше молчать.

Анатолий Белый также признался, что он потерял большую часть друзей, а после того, как высказал свою позицию в соцсетях и на «Дожде», на него обрушилась волна зла и ненависти.

«Но я действительно думаю, что мы проиграли это сражение. Мы культура, это те, кто думал и надеялся на демократическое развитие своей страны. Нас мало. И нас можно легко снести с лица земли и истории. России мы не нужны…», - отметил актер.

Белый также сообщил, что очень глубоко разочарован в человеческой природе и в победе зверского бессознательного над слабым разумом.

«Я, наверное, из тех, кто после Освенцима не может смеяться. Он был исторически далеко и не так чувствовался, но вот он пришел в мою жизнь. Пришел неожиданно и страшно. И как с этим жить – я пока не знаю», - признался Анатолий Белый.

По его мнению, тьма, которая пришла на русскую землю, будет очень долгой.

Также артист сообщил, что сам он родом из Винницкой области, а с 24 февраля у него внутри огромный камень.

Анатолий Белый работал в МХТ имю Чехова с 2003 года. С того времени он сыграл большое количество ролей, в том числе в постановках "Мастер и Маргарита", "Белая гвардия", "Чайка" и других. Зрителю он известен ролями в таких фильмах, как "Стальная бабочка", "Метро", Параграф 78".

Напомним, что погибшая в врезультате ракетного удара трехлетняя Лиза была героиней видео первой леди Елены Зеленской.

Также сообщалось, что россияне понимают, куда летят их ракеты.

Тем временем журналисты назвали имя человека, который может стать преемником Путина.