Мама погибшей в Виннице Лизы выжила. Информация, что ей якобы оторвало ногу, ложна. Однако у женщины тяжелые травмы.

Ирина находится в тяжелом состоянии, но она жива. Об этом в эфире телемарафона рассказала мать женщины Лариса, сообщает 24 канал.

"Я верю, что она выкарабкается. Она сильная",– подчеркнула Лариса.

Она добавила, что у дочери – сильная травма живота, но руки и ноги целые.

Главный врач больницы скорой помощи Александр Фомин подтвердил, что состояние Ирины – тяжелое. Однако ночью и утром заметили положительную динамику.

Кроме того, он отметил, что в больницу обратились 117 пострадавших, 56 человек госпитализировали, среди них – 9 человек находятся в реанимации.

Напомним, что погибшая в врезультате ракетного удара трехлетняя Лиза была героиней видео первой леди Елены Зеленской.

Также сообщалось, что россияне понимают, куда летят их ракеты.

Тем временем журналисты назвали имя человека, который может стать преемником Путина.