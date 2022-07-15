МИД Британии вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина, чтобы выразить глубокую обеспокоенность из-за сообщения о смерти британца Пола Юри в плену террористической "ДНР".
Об этом сообщается в заявлении , опубликованном на сайте британского правительства.
Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что шокирована сообщениями о смерти британского гуманитарного работника Пола Юри во время содержания под стражей российскими марионетками в Украине.
"Россия должна нести полную ответственность за это. Пол Юри был захвачен при выполнении гуманитарной работы. Он был в Украине, чтобы попытаться помочь украинскому народу перед лицом неспровоцированного российского вторжения", - отметила Лиз Трасс.
"Российское правительство и его прокси силы продолжают совершать преступления. Виновные будут привлечены к ответственности", - добавила она.
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Напомним, в плену террористов «ДНР» скончался гражданин Великобритании Пол Ури, он был волонтером и не принимал участие в боевых действиях в Украине.
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