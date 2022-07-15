Представили террористической организации «ДНР» заявили, что британец Пол Ури умер 10 июля.
Причиной смерти стали «хронические болезни и стресс», а виновата в ней Великобритания, которая проигнорировала «даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными», и не предоставила необходимые медикаменты по линии Красного Креста.
Представитель боевиков уверяет, что пленному оказали медицинскую помощь – "несмотря на тяжесть вменяемого преступления".
Террористы упорно называют Пола Ури "британским наемником" и "профессиональным военным, который участвовал в боевых дейвиях не только в Украине, но и в Афганистане, Ираке, Ливии.
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"Я и моя семья очень обеспокоены. Мы знаем, что мой сын Пол и его друг, волонтер, который занимается гуманитарной помощью в Украине, попали в плен к русским", – сказала мать Ури — Линда.
Женщина также сообщила, что у ее сына диабет 1 типа и ему нужен инсулин.
The Guardian также подчеркнуло, что пленные британцы являются представителями общественности с небольшим или нулевым опытом военной или гуманитарной работы.
В том, что Пола Ури замучили до смерти убежден украинский журналист Андрей Цаплиенко.
"Очевидно, доброволец не выдержал методы допроса в бандитской псевдореспублике...", - написал журналист.
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