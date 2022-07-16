Об этом сообщают российские новостные Telegram-каналы.

По данным МЧС рф, около 22:30 в пятницу, 15 июля, поступила информация, что в Новокубанском районе Краснодарского края, в районе станицы Прочноокопской, в результате столкновения с ЛЭП во время посадки произошло падение самолета Ан-2.

По предварительной версии, произошла ошибка пилотирования. На месте падения самолета возгорания не было. Разрушения строений на месте падения нет.

Оба находившихся на борту человека погибли. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, что это уже пятая авиакатастрофа в россии в течение месяца. 17 июня в Белгородской области разбился штурмовик Су-25. Самолет задел линии электропередачи и упал на землю. 21 июня еще один военный самолет при схожих обстоятельствах потерпел крушение в Ростовской области.

Также два ЧП произошло в Якутии: 21 июня там пропал самолет Ан-2, а на следующий день "исчез с радаров" Ан-30.