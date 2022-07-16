Об этом сообщают российские новостные Telegram-каналы.
По данным МЧС рф, около 22:30 в пятницу, 15 июля, поступила информация, что в Новокубанском районе Краснодарского края, в районе станицы Прочноокопской, в результате столкновения с ЛЭП во время посадки произошло падение самолета Ан-2.
По предварительной версии, произошла ошибка пилотирования. На месте падения самолета возгорания не было. Разрушения строений на месте падения нет.
Оба находившихся на борту человека погибли. Возбуждено уголовное дело.
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Отметим, что это уже пятая авиакатастрофа в россии в течение месяца. 17 июня в Белгородской области разбился штурмовик Су-25. Самолет задел линии электропередачи и упал на землю. 21 июня еще один военный самолет при схожих обстоятельствах потерпел крушение в Ростовской области.
Также два ЧП произошло в Якутии: 21 июня там пропал самолет Ан-2, а на следующий день "исчез с радаров" Ан-30.
Напомним, британская разведка раскрыла, чем на самом деле обернулся уход ВСУ из Лисичанска.
Как сообщала Politeka, министр Резников впервые раскрыл свое "соглашение" с Залужным.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне готовят украинцев к аннексии оккупированных территорий.