Соответствующее заявление Алиев сделал на совещании, посвященном итогам первого полугодия 2022 года, сообщает Интерфакс-Азербайджан .

Президент Азербайджана заявил, что представители Минобороны рф обещали обеспечить вывод армянских военных из Карабаха до июня, но эта договоренность до сих пор не выполнена.

Алиев напомнил, что Армения по итогам войны 2020 года обязалась вывести свои войска из Карабаха.

"Армения не выполняет это обязательство, противоречащее декларации от 10 ноября. Российские миротворцы... их к этому не принуждают. Конечно, это неприемлемо", — заявил он.

По словам президента, Азербайджан поднимал этот вопрос перед военным руководством россии и "несколько месяцев назад, когда должностное лицо высокого уровня Минобороны рф находилось в Азербайджане, он обещал нашему министерству обороны, что армянские военные до июня выйдут из Карабаха".

"Если Армения не хочет выводить свои войска с территории Азербайджана, то пусть открыто об этом скажет, мы будем знать, что нам делать в этом случае. Каким будет наш ответ? Наверное, об этом сейчас неуместно говорить", – добавил Алиев.

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