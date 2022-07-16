Несмотря на санкции, примененные против России, от 24 февраля страны Евросоюза потратили значительно больше средств на финансирование России, чем на помощь Украине.
На это обратил внимание бывший министр иностранных дел и эксминистр обороны Литвы Линас Линкявичюс.
Да, ЕС потратил значительно больше средств на закупку российских нефти, угля и газа, чем на помощь Украине. Между тем, анонсированный седьмой пакет санкций никак не связан с этими ресурсами.
Заработки россии на природных ресурсах растут
Линас Линкявичюс отметил, что пока некоторые страны выражают обеспокоенность по поводу ограничений, цены на нефть растут, а рубль становится крепче.
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"Готовится седьмой пакет санкций. Кому это интересно? Евросоюз сейчас направил экспоненциально больше денег на закупку нефти, газа и угля из россии, чем прислал Украине на помощь. Цены на нефть растут. Рубль еще крепче. Некоторые все еще озабочены "провокационными" ограничениями. Плачевно», – написал он в твиттере.
Напомним, британская разведка раскрыла, чем на самом деле обернулся уход ВСУ из Лисичанска.
Как сообщала Politeka, министр Резников впервые раскрыл свое "соглашение" с Залужным.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне готовят украинцев к аннексии оккупированных территорий.