В Туркменистане заблокировали доступ к российским СМИ.

Последними активными ресурсами оставались РБК, ТАСС, РИА Новости. Также были заблокированы сайты телекомпаний с трансляциями новостей и ряд изданий признанные иноагентами. Заблокирован доступ как к сайту так и через приложение.

Как отмечает Официальный телеграмм-канал Международного разведывательного сообщества InformNapalm, в россии на это отреагировали с соответстующими угрозами:

"Шел 5-й месяц полномасштабного вторжения, а паблики рашистов все радуют своих читателей мозговым анализом, что после Украины они нападут на страны Балтии, Казахстан, Туркменистан и т.д.

У Украины о таких говорят – дурень думкою багатіє. Но с другой стороны - это показатель, что аппетиты рашистов безграничны и выбивать им зубы, чтобы нечем было кусаться этим бешеным псам - это дело для всего мира".

Напомним, британская разведка раскрыла, чем на самом деле обернулся уход ВСУ из Лисичанска.

Как сообщала Politeka, министр Резников впервые раскрыл свое "соглашение" с Залужным.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне готовят украинцев к аннексии оккупированных территорий.