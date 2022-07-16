В Туркменистане заблокировали доступ к российским СМИ.
Последними активными ресурсами оставались РБК, ТАСС, РИА Новости. Также были заблокированы сайты телекомпаний с трансляциями новостей и ряд изданий признанные иноагентами. Заблокирован доступ как к сайту так и через приложение.
Как отмечает Официальный телеграмм-канал Международного разведывательного сообщества InformNapalm, в россии на это отреагировали с соответстующими угрозами:
"Шел 5-й месяц полномасштабного вторжения, а паблики рашистов все радуют своих читателей мозговым анализом, что после Украины они нападут на страны Балтии, Казахстан, Туркменистан и т.д.
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У Украины о таких говорят – дурень думкою багатіє. Но с другой стороны - это показатель, что аппетиты рашистов безграничны и выбивать им зубы, чтобы нечем было кусаться этим бешеным псам - это дело для всего мира".
Напомним, британская разведка раскрыла, чем на самом деле обернулся уход ВСУ из Лисичанска.
Как сообщала Politeka, министр Резников впервые раскрыл свое "соглашение" с Залужным.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне готовят украинцев к аннексии оккупированных территорий.