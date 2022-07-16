В Киеве задержали и сообщили о подозрении мужчине, использовавшему благотворительные пожертвования во время военного положения.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора .
По данным следствия, с середины апреля 2022 подозреваемый в телеграмм-канале обращался к гражданам с призывом о сборе средств, которые впоследствии обещал передать Вооруженным силам Украины.
Для перечисления средств псевдоволонтер указывал данные своих банковских карт и почти все собранные добровольные пожертвования тратил на собственные нужды.
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Чтобы скрыть это, мужчина перечислял 5 гривен на единый счет для сбора средств на поддержку ВСУ, после чего в фоторедакторе менял сумму взноса и делал фотоотчет.
Во время обыска по месту его жительства изъяли банковские карты, на которые осуществлялся перевод средств, ноутбук, флеш-накопитель, деньги.
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