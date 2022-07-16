В Киеве задержали и сообщили о подозрении мужчине, использовавшему благотворительные пожертвования во время военного положения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора .

По данным следствия, с середины апреля 2022 подозреваемый в телеграмм-канале обращался к гражданам с призывом о сборе средств, которые впоследствии обещал передать Вооруженным силам Украины.

Для перечисления средств псевдоволонтер указывал данные своих банковских карт и почти все собранные добровольные пожертвования тратил на собственные нужды.

Чтобы скрыть это, мужчина перечислял 5 гривен на единый счет для сбора средств на поддержку ВСУ, после чего в фоторедакторе менял сумму взноса и делал фотоотчет.

Во время обыска по месту его жительства изъяли банковские карты, на которые осуществлялся перевод средств, ноутбук, флеш-накопитель, деньги.

Напомним, цены неумолимо растут, а инфляция ускорилась – Нацбанк назвал главные причины.

Также украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карты "Ощадбанка" – кому можно рассчитывать.

Кроме того, сообщалось, что Нацбанк Украины вводит в обращение новые монеты.