В Виннице завершены работы по разбору завалов, возникших в результате ракетных ударов российских войск

О проделанной работе отчитались в главном управлении ГСЧС Украины.

По данным спасателей, всего в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая.

Погибли 23 человека, в том числе трое детей. За помощью обратились 202 человека, из них 68 госпитализированы в том числе 4 ребенка, 110 получили помощь амбулаторно.

Подразделениями ГСЧС спасены 3 человека.

Один человек числится как без вести пропавший.

Ракетный удар был осуществлен в 10:45. Три ракеты попали в офисное здание, Дом офицеров, жилые дома и парковку у Дома быта "Юбилейный".

Глава Винницкой ОВА опубликовал видео последствий обстрела в своем телеграм-канале.

Напомним, что предателю, который призывал бомбить и оккупировать Винницу, вынесли вердикт.

Как сообщала Politeka, удар по Виннице, полыхают десятки автомобилей.

Также Politeka писала, во Львове прогремели мощные взрывы.