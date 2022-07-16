О проделанной работе отчитались в главном управлении
По данным спасателей, всего в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая.
Погибли 23 человека, в том числе трое детей. За помощью обратились 202 человека, из них 68 госпитализированы в том числе 4 ребенка, 110 получили помощь амбулаторно.
Подразделениями ГСЧС спасены 3 человека.
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Один человек числится как без вести пропавший.
Ракетный удар был осуществлен в 10:45. Три ракеты попали в офисное здание, Дом офицеров, жилые дома и парковку у Дома быта "Юбилейный".
Глава Винницкой ОВА опубликовал видео последствий обстрела в своем телеграм-канале.
Напомним, что предателю, который призывал бомбить и оккупировать Винницу, вынесли вердикт.
Как сообщала Politeka, удар по Виннице, полыхают десятки автомобилей.
Также Politeka писала, во Львове прогремели мощные взрывы.