Прокуратура Германии ведет расследование об утечке вероятной секретной информации о массовых убийствах в Буче, озвученной на закрытом брифинге Федеральной разведслужбы.
Об этом сообщает Bild .
Федеральная разведывательная служба Германии БНД в начале апреля провела закрытый брифинг для депутатов Бундестага и высших государственных служащих ФРГ о преступлениях россиян в Буче.
Предполагалось, что часть изложенной информации должна оставаться строго конфиденциальной, однако благодаря неназванным депутатам она появилась в СМИ.
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В этой связи прокуратура Германии начала расследование по подозрению о государственной измене.
Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн заявила, что "депутаты должны осознавать, что выдача секретов – это не рядовое правонарушение и оно может привести к крайне серьезным последствиям".
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