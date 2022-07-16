Саудовская Аравия на 50% увеличит добычу нефти в течение двух месяцев.

Политолог Юрий Романенко прокомментировал итоги встречи президент США Джо Байдена и наследномго принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

"Это очень плохая новость для россии, потому что дешевая саудовская нефть позволит закрыть потребности мирового рынка в условиях вытеснения российской.

США помогут Саудовской Аравии получить египетский остров Тиран, который находится напротив Шарм-аль-Шейха. Через остров Тиран должен быть построен мост в Египет, который свяжет СА с Египтом и откроет новый транспортный коридор, который потянет развитие региона вверх. Учитывая, что там рядом будет находиться супер-город Neum, то выгоды очевидны.

Наконец, СА открывает воздушное пространство для авиации Израиля. Таким образом, похоже турне Байдена на Ближний Восток можно считать успешным", - резюмирует Романенко.

Напомним, беларусь вслед за рф допустила дефолт - что это значит.

Также сообщалось, что эксперт спрогнозировал череду громких отставок в рф.

Кроме того Politeka.net писала, что Путин решил неплохо пристроит свою дочурку.