Саудовская Аравия на 50% увеличит добычу нефти в течение двух месяцев.
Политолог Юрий Романенко прокомментировал итоги встречи президент США Джо Байдена и наследномго принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.
"Это очень плохая новость для россии, потому что дешевая саудовская нефть позволит закрыть потребности мирового рынка в условиях вытеснения российской.
США помогут Саудовской Аравии получить египетский остров Тиран, который находится напротив Шарм-аль-Шейха. Через остров Тиран должен быть построен мост в Египет, который свяжет СА с Египтом и откроет новый транспортный коридор, который потянет развитие региона вверх. Учитывая, что там рядом будет находиться супер-город Neum, то выгоды очевидны.
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Наконец, СА открывает воздушное пространство для авиации Израиля. Таким образом, похоже турне Байдена на Ближний Восток можно считать успешным", - резюмирует Романенко.
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