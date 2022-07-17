Британские самолеты и пилоты готовы к войне с россией, если ее вооруженные силы будут угрожать Соединенному Королевству или союзникам.

Об этом заявил командующий военно-воздушными силами Великобритании Майк Вигстон, передает Sky News.

Вигстон заявил, что работа с партнерами дает британским пилотам «превосходство в воздушном бою».

На вопрос, насколько вероятно, что ВВС Великобритании войдут в прямой конфликт с россией, Вигстон сказал, что Москва становится все более агрессивной.

«Мы должны быть готовы к этому, и это, по моему мнению, важнейший урок для европейской безопасности, который следует из вторжения», — отметил он.

«Я не сомневаюсь, что россия является наиболее неотложной угрозой британской и европейской безопасности. Просто посмотрите на ее поведение не только в Украине, но и в Грузии раньше. Поэтому мы должны быть готовы поддержать наших союзников по НАТО и защищать территорию НАТО, а не только территорию Великобритании», – добавил Вигстон.

Напомним, британская разведка раскрыла, чем на самом деле обернулся уход ВСУ из Лисичанска.

Как сообщала Politeka, министр Резников впервые раскрыл свое "соглашение" с Залужным.

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