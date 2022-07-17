Останавливая российское нашествие, украинцы останавливают его не только в отношении себя, но и Европы.

Об этом заявила супруга Президента Елена Зеленская, отвечая на вопросы журналистов итальянского издания Corriere della Sera.

В частности, на вопрос, что “некоторые у нас, называя себя пацифистом, считают, что поставлять оружие – значит затягивать войну. Что вы им скажете?", Зеленская ответила, что "быть пацифистом, когда на вас несется убийца с оружием – это последнее решение в вашей жизни”.

“Просто представьте, что это в вашу страну, в волшебный Милан или в Неаполь, ворвались российские захватчики. Что они оккупировали окраины Рима, убили жителей пригородов. Их ракеты каждый день прилетают в жилые дома Болоньи. И потом оттуда достают бездыханных детей. И в это время кто-то говорит: "Сложите оружие, не сопротивляйтесь!". Попробуйте поговорить с тем, кто только что убил ваших родителей бомбой или заминировал школу ваших детей", - сказала жена Президента Украины.

Напомним, британская разведка раскрыла, чем на самом деле обернулся уход ВСУ из Лисичанска.

Как сообщала Politeka, министр Резников впервые раскрыл свое "соглашение" с Залужным.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне готовят украинцев к аннексии оккупированных территорий.