Останавливая российское нашествие, украинцы останавливают его не только в отношении себя, но и Европы.
Об этом заявила супруга Президента Елена Зеленская, отвечая на вопросы журналистов итальянского издания Corriere della Sera.
В частности, на вопрос, что “некоторые у нас, называя себя пацифистом, считают, что поставлять оружие – значит затягивать войну. Что вы им скажете?", Зеленская ответила, что "быть пацифистом, когда на вас несется убийца с оружием – это последнее решение в вашей жизни”.
“Просто представьте, что это в вашу страну, в волшебный Милан или в Неаполь, ворвались российские захватчики. Что они оккупировали окраины Рима, убили жителей пригородов. Их ракеты каждый день прилетают в жилые дома Болоньи. И потом оттуда достают бездыханных детей. И в это время кто-то говорит: "Сложите оружие, не сопротивляйтесь!". Попробуйте поговорить с тем, кто только что убил ваших родителей бомбой или заминировал школу ваших детей", - сказала жена Президента Украины.
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