Решение правительства Канады передать Германии турбины для газопровода "Северный поток-1" вызвало недовольство у канадских депутатов. Поэтому они хотят заслушать министров и объяснение этого поступка .

Как сообщает Politico, один из депутатов парламента Канады назвал решение правительства оплеухой украинскому народу. Поэтому теперь в парламент на выступление приглашают 2 министра и 3 посла.

Депутаты проголосовали за то, чтобы пригласить на выступление главу МИДа Мелани Жоли, министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона и 3 дипломатов – послов Украины, Германии и Европейского Союза. Министрам предлагают явиться с объяснением решения о передаче турбин до 22 июля.

Дипломатов вызывают для того, чтобы услышать позиции по этому вопросу, включая Украину. Решение канадского правительства вызвало негодование не только у нашей страны, но и у части парламента.

"Решение правительства приостановить собственные санкции является оплеухой для украинского народа в его худший час. Важно, чтобы мы были тверды в своей решимости, потому что в противном случае россия просто продолжит усиливать свое давление",– заявил депутат Гарнет Генуис.

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