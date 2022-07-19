Об этом заявила аналитик Института изучения войны Наталья Бугаева в интервью "Украинской правде".
По ее словам, на словах все больше россиян поддерживает войну, но очередей в военкоматы нет.
«То есть, они поддерживают идею сильной России, которая победит Украину, но воевать они в этой войне не хотят. Поэтому, я думаю, если Путин завтра объявит, что все цели достигнуты, то вероятно многие россияне скажут: "Ок"», - предположила Бугаева.
Также аналитик уверена, что главная цель Путина та же – получить контроль над Украиной. Также российский лидер понимает, что на кону стоит больше, чем Украина.
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«По нашим оценкам, после Луганской области, у России, вероятно, есть возможность продвинуться в Донецкой области. Но после этого, вероятнее всего, их наступление кульминирует в краткосрочной перспективе», - предупредила Бугаева, добавив, что россияне потратили много ресурсов на захват ограниченных целей.
Также аналитик оценила фразу путина по поводу «мы еще даже не начинали воевать».
«Это скорее посыл для внутренней российской аудитории. Например, Путин пытается представить победой захват Лисичанска и Северодонецка – городов, о которых россияне даже не знали. Также он может говорить все, что угодно, начинали они или нет, но Россия воюет уже более четырех месяцев, они потеряли колоссальное количество своего военного ресурса», – подчеркнула аналитик Института изучения войны.
Добавим, что слова президента россии Владимира Путина о том, что Россия "всерьез пока ничего не начинали" ранее блефом назвал и профессор Стэндфордского университета Фрэнсис Фукуяма.
По его словам, западные военные аналитики отмечают острую нехватку личного состава в российской армии. ВС РФ потеряли, вероятно, до трети всего личного состава, собранного для вторжения в Украину.
Напомним, ВСУ отразили штурмы сразу на нескольких направлениях.
Также Politeka.net писала о новом возможном наступлении на Одессу.
Кроме того, Politeka.net сообщала, что ситуация на Херсонщине и Запорожье обостряется.