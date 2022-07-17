Про це йдеться у звіті британських розвідників, який оприлюднило Міністерство оборони Великобританії на офіційній Twitter-сторінці 17 липня.

Повідомляється, що наразі окупанти активно переміщують живу силу, техніку та оборонні запаси між Маріуполем, Запоріжжям і Херсоном. Російські війська в Мелітополі також посилюють заходи безпеки.

Британці відзначають, що українські сили чинять тиск на російську оборонну лінію в Херсонській області вже більше місяця та нагадують про останні політичні заяви як президента Володимира Зеленського, так і віце-прем’єр-міністра Ірини Верещук, які попереджали про майбутні наступальні операції, щоб витиснути загарбників з окупованих території півдня.

"Російські оборонні кроки, ймовірно, є відповіддю на очікувані українські наступи, на вимоги міністра оборони Шойгу під час нещодавнього візиту на Донбас, а також на атаки, які Україна здійснює по командних пунктах, логістичних вузлах і зосередженнях військ", — пояснюють у розвідці.

Також експерти додають, що посилення окупантами оборони Півдня в той час, як триває боротьба за Донбас, свідчить про серйозність, з якою російські командири сприймають загрозу українського контрнаступу.

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